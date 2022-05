Südkorea und USA streben umfassende strategische Allianz an

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen eine umfassende strategische Allianz anstreben.Das teilten Präsident Yoon Suk Yeol und sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden im Anschluss an ihr Gipfelgespräch in Seoul am Samstag bei einer Pressekonferenz mit.Die zentralen Themen des Gipfels waren Nordkorea und Fragen der wirtschaftlichen Sicherheit.Sie hätten darüber gesprochen, wie sich das gemeinsame Ziel der Entwicklung des Bündnisses zur umfassenden globalen strategischen Allianz umsetzen lasse, hieß es.Auch hätten sie das Ziel der vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt, gleichzeitig aber auch darauf hingewiesen, dass die Tür für Gespräche offengehalten werde.Sollte Pjöngjang konkrete Schritte in Richtung einer Denuklearisierung unternehmen, würden gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft kühne Pläne für wirtschaftliche Verbesserungen in Nordkorea ausgearbeitet, hieß es weiter.Die beiden Staatschefs äußerten erneut die Absicht, Nordkorea angesichts des Covid-19-Ausbruchs humanitäre Hilfe anbieten zu wollen.Zur wirtschaftlichen Sicherheit hieß es, dass die Zusammenarbeit durch regelmäßige Gespräche intensiviert werden solle. Unter anderem sei ein neuer Gesprächskanal zu Lieferketten und Hochtechnologie geplant.Darüber hinaus erklärte Südkorea formell seine Beteiligung an der US-Kooperationsoffensive Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) oder Wirtschaftliches Rahmenwerk für den Indopazifik.Das Gipfelgespräch dauert knapp zwei Stunden und damit eine halbe Stunde länger als ursprünglich geplant.Es gab ein Einzelgespräch und Treffen im kleinen sowie erweiterten Kreis. Jeweils bis zu elf Beamte beider Seiten waren daran beteiligt.Yoon habe bei dem Treffen nach eigenen Angaben betont, dass die bilaterale Allianz sich in einer Weise entwickeln müsse, dass sie zur Ära der wirtschaftlichen Sicherheit passe.Biden sagte demnach, dass die Allianz seit Jahrzehnten ein Dreh- und Angelpunkt für Frieden und Wohlstand in der Region sei. Auch für die Abschreckung gegen Nordkorea habe das Bündnis eine wichtige Rolle.Am Abend ist ein Bankett am Nationalmuseum Koreas geplant. Daran werden auch hohe Regierungsbeamte sowie Wirtschaftsvertreter teilnehmen.Am Sonntag wollen Biden und Yoon das Koreanische Kommandozentrum für Luft- und Raumfahrt in Osan in der Gyeonggi-Provinz besuchen. Der US-Präsident wird damit sein dreitägiges Besuchsprogramm in Südkorea abschließen und nach Japan weiterreisen.