Biden nach Besuch auf Luftwaffenbasis nach Japan weitergereist

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden ist am Sonntag nach dem Besuch auf einer Luftwaffenbasis nach Japan weitergereist.Gemeinsam mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol besuchte er am Sonntag das Koreanische Koreanische Kommandozentrum für Luft- und Raumfahrt (KAOC) in Osan in der Provinz Gyeonggi.Dort betonte der US-Präsident die Rolle der südkoreanisch-amerikanischen Allianz für die Friedenserhaltung.Yoon nannte den Stützpunkt KAOC einen zentralen Ort, an dem die beiden Verbündeten gemeinsam auf zunehmende Bedrohungen durch nordkoreanische Atomwaffen und Raketen reagierten.Yoon äußerte seine Wertschätzung für den Beitrag der Soldaten zur Allianz. Sein Besuch gemeinsam mit Biden symbolisiere ein robustes bilaterales Bündnis.Auch Biden unterstrich die Bedeutung des Bündnisses. Die Abschreckung von Bedrohungen sowie Garantie der Sicherheit sei nicht nur für die koreanische Halbinsel, sondern die ganze Welt wichtig, sagte er.Mit dem Besuch des Stützpunktes beendete Biden seinen dreitägigen Besuch in Südkorea. Er reiste gegen 15.30 Uhr nach Japan, der zweiten Etappe seiner ersten Asien-Reise nach dem Amtsantritt als Präsident, weiter.