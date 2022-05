Beamter: USA erwägen Erweiterung von Quad um Südkorea derzeit nicht

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten erwägen laut einem hochrangigen US-Beamten derzeit nicht, Südkorea in die Quad-Gruppe aufzunehmen.Entsprechendes sagte der Beamte am Sonntag vor Reportern, die US-Präsident Joe Biden auf seiner Reise nach Südkorea begleiteten.Es sei das derzeitige Ziel, die bereits genannten Ziele zu entwickeln und verstärken, statt an ein neues Mitglied zu denken, hieß es.Die USA hatten auch bisher die Position vertreten, dass vorerst keine Ausweitung zu einem Quad plus angestrebt werde.Quad ist eine Dialogplattform der USA, Japans, Australiens und Indiens, um China im Zaum zu halten. Die Regierungschefs der vier Länder kommen am Dienstag in Japan zu ihrem zweiten Präsenztreffen zusammen.Zur Corona-Lage in Nordkorea hieß es, dass die Pandemie für einen großen Schock innerhalb Nordkoreas, darunter Reisebeschränkungen, gesorgt habe, und dass infolge der jüngsten Ausbreitung die Situation deutlich gravierender geworden sei. Die aktuelle Corona-Lage könne ein Faktor dafür sein, dass Nordkorea auf den Vorschlag der USA nicht reagiert habe. Zugleich betonte der Beamte, dass Präsident Biden bisher die Position deutlich gemacht habe, eine ernste und anhaltende Diplomatie anzustreben.Biden hatte am Samstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen mit Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol gesagt, die USA hätten Nordkorea Covid-19-Impfstoffe angeboten, aber keine Antwort erhalten.