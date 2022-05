Erstmals seit vier Monaten weniger als 10.000 Corona-Neuinfektionen in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist erstmals seit rund vier Monaten unter die 10.000er-Marke gefallen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 9.975 Neuansteckungen, darunter 9.958 lokal übertragene und 17 eingeschleppte Fälle, bestätigt worden seien.Es ist das erste Mal seit dem 25. Januar, dass weniger als 10.000 neue Covid-19-Fälle an einem Tag nachgewiesen wurden.Von den Neuinfizierten sind 1.541 Personen oder 15,5 Prozent 60 Jahre alt oder älter, während 2.280 Neupatienten oder 22,9 Prozent 18 Jahre oder jünger sind.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, sank um vier auf 225. Die Zahl lag den fünften Tag in Folge im 200er-Bereich.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 22 auf 23.987. Die Sterberate liegt bei 0,13 Prozent.Mittlerweile sind 7,4 Prozent der Bevölkerung vierfach geimpft. Bei den Menschen ab 60 erreicht die Quote 26,8 Prozent.