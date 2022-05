Südkoreas Ausfuhren steigen in ersten 20 Maitagen um 24,1 Prozent

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren sind in den ersten 20 Tagen dieses Monats um fast 25 Prozent gestiegen.Nach Angaben des Zolldiensts am Montag betrug das Exportvolumen vom 1. bis zum 20. Mai 38,6 Milliarden Dollar. Das seien verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 24,1 Prozent mehr.Die Lieferungen von Halbleitern nahmen um 13,5 Prozent zu. Bei Ölprodukten wurde ein kräftiger Zuwachs von 145,1 Prozent verzeichnet. Auch bei PKW und Autoteilen wurde ein Exportwachstum verbucht.Dagegen schrumpften die Exporte von drahtlosen Kommunikationsgeräten um 21,3 Prozent.Die Ausfuhren nach China verbesserten sich um 6,8 Prozent, die in die USA um 27,6 Prozent. Bei den Lieferungen in die Europäische Union sowie nach Vietnam und Taiwan wurde ebenfalls ein Zuwachs erzielt.Die Einfuhren nahmen im selben Zeitraum um 37,8 Prozent auf 43,4 Milliarden Dollar zu.In der Handelsbilanz wurde ein Defizit in Höhe von 4,82 Milliarden Dollar verbucht.