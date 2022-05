Politik Seoul: Militärübung Südkoreas, der USA und Japans wird zurzeit nicht erwogen

Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium wird keine trilaterale Militärübung Südkoreas, der USA und Japans erwogen.



Entsprechendes sagte Ministeriumssprecher Moon Hong-sik heute angesichts der Frage, ob anlässlich des beim Korea-US-Gipfel diskutierten Einsatzes strategischer Militärressourcen der USA auf der koreanischen Halbinsel eine gemeinsame Militärübung der drei Länder stattfinden könnte.



Auf die Frage, welche Kooperation neben Militärübungen im Verteidigungsbereich denkbar wäre, antwortete der Sprecher, man habe nichts Weiteres zu sagen, als die beim Gipfel präsentierte Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan. Man werde dies erläutern, wenn es etwas zu sagen gebe.



Zum Korea-US-Gipfel am Samstag hieß es, man könne davon ausgehen, dass durch die Bestimmung des Bündnisses Südkoreas und der USA zu einer globalen und umfassenden strategischen Allianz ein neuer Meilenstein gesetzt worden sei. In Bezug auf Folgemaßnahmen sagte der Sprecher, er glaube, dass es durch Arbeitsgespräche und in enger Kooperation zwischen beiden Ländern zu konkreten Schritten kommen würde.



Hinsichtlich der Normalisierung des Stützpunktes des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea äußerte der Sprecher, dass dies gemäß verschiedenen Gesetzen, Bestimmungen und Verfahren angestrebt würde.