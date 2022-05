Yoon und Biden einig über Erweiterung gemeinsamer Militärübungen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und sein US-Amtskollege Joe Biden haben bei ihrem ersten Gipfeltreffen vor allem drei Themen besprochen.Diese standen unter dem Leitsatz der Entwicklung des bilateralen Bündnisses zu einer globalen umfassenden strategischen Allianz.Die drei Themen waren die Reaktion auf Nordkoreas Atomwaffen, die wirtschaftliche Sicherheit und die internationale Kooperation.Beide Staatschefs forderten Nordkorea auf, die Entwicklung von Atomwaffen und Starts ballistischer Raketen zu stoppen. Sie bekräftigten, dass diese gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstießen, und betonten ihren Willen, gemeinsam dagegen vorzugehen.Sie vereinbarten, als Gegenmaßnahme in Notfällen strategische Waffen der US-Armee zu stationieren, um Nordkoreas Drohungen entgegenzuwirken.Einzelheiten dazu, wann und wie solche Ressourcen der US-Armee wie strategische Bomber eingesetzt werden, sollen in der Gruppe für erweiterte Abschreckungsstrategie und Beratung (EDSCG) erörtert werden, die nach vier Jahren wieder eingesetzt wird.Vereinbart wurde auch, gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA hinsichtlich Bereich und Umfang zu erweitern, nachdem aufgrund der Corona-Pandemie hauptsächlich Stabsrahmenübungen stattgefunden hatten.Es wurde auch über eine gemeinsame Übung diskutiert, als Vorbereitung für den Fall, dass es in Korea zu einem Atomkrieg kommen sollte. Jedoch wurden keine Maßnahmen gegen einen möglicherweise harten Widerstand Nordkoreas zur Sprache gebracht.Stattdessen riefen beide Präsidenten Nordkorea auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Tür zu einer Verhandlungslösung bleibe geöffnet, hieß es.Oben auf der Tagesordnung stand auch die wirtschaftliche Sicherheit. Störungen bei Lieferketten infolge von Veränderungen der internationalen Sicherheitsordnung hingen mit dem Leben der Bürger direkt zusammen, hieß es. Sie betonten, dass die Frage der wirtschaftlichen Sicherheit genauso wie die militärische Sicherheit angegangen werden sollte.Beide Präsidenten verständigten sich auch darauf, die Kooperation zwischen beiden Staaten im indopazifischen Raum zu verstärken. Yoon kündigte an, dass sich Südkorea an der US-Kooperationsinitiative Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) beteiligen und Frieden, Freiheit, Öffnung und Wohlstand in der Region fördern wolle.Yoon sagte außerdem, Südkorea und die USA würden gemeinsam eine regelbasierte regionale Ordnung im Indopazifik schaffen. Der erste Schritt dazu sei die Beteiligung am Wirtschaftlichen Rahmenwerk für den Indopazifik.Biden teilte in der gemeinsamen Erklärung außerdem mit, dass er Yoons Interesse an Quad, einer von den USA geleiteten Dialogplattform zur Sicherheitsfrage, begrüße.