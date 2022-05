Hyundai Motor kündigt zusätzliche Investition von fünf Milliarden Dollar in USA an

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor Group will bis 2025 weitere fünf Milliarden Dollar in den USA, und zwar in Bereiche wie Robotik, investieren.Den Plan gab der Vorsitzende der Unternehmensgruppe, Chung Eui-sun, nach seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden am Sonntag in Seoul bekannt.Der Konzern wolle durch die Investition den Kunden in den USA innovative Produkte und Lösungen anbieten und auch zu den Bemühungen für die Klimaneutralität in der Welt beitragen.Die Gruppe hatte am Samstag angekündigt, 5,5 Milliarden Dollar für den Bau einer Elektroautofabrik im US-Bundesstaat Georgia zu investieren.Zusammen mit dem weiteren Investitionsplan hat die Gruppe damit neue Investitionen in Höhe von 10,5 Milliarden Dollar in den USA versprochen.Präsident Biden bedankte sich wiederholt für Hyundais Investitionspläne.