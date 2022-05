US-Kooperationsoffensive IPEF offiziell ins Leben gerufen

Photo : YONHAP News

Die US-Kooperationsoffensive Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) ist mit der Beteiligung von 13 Staaten, darunter auch Südkorea, offiziell ins Leben gerufen worden.Am zweiten Tag des Besuchs in Japan erklärte US-Präsident Biden den offiziellen Start des Wirtschaftlichen Rahmenwerks für den Indopazifik.Beim Gipfelgespräch mit US-Präsident am Samstag in Seoul hatte Yoon auf der gemeinsamen Pressekonferenz gesagt, dass Südkorea und die USA gemeinsam eine regelbasierte regionale Ordnung im Indopazifik schaffen würden. Der erste Schritt dazu sei die Beteiligung am IPEF.Beim IPEF handelt es sich um ein von den USA angeführtes Beratungsgremium zur Wirtschaft von Ländern im indopazifischen Raum. Die daran beteiligten Länder sollen sich mit Themen wie Handel und Lieferketten, Infrastruktur und Dekarbonisierung sowie Steuern und Anti-Korruption beschäftigen. Beobachter wollen dahinter die Absicht erkennen, China wegen seines wirtschaftlichen Vorstoßes in der Region im Zaum zu halten.