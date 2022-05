Inflationserwartungen steigen auf nahezu höchstes Niveau seit zehn Jahren

Photo : YONHAP News

Die Inflationserwartungen in Südkorea sind auf das nahezu höchste Niveau seit zehn Jahren gestiegen.Nach Angaben der koreanischen Zentralbank Bank of Korea liege der Wert im Mai bei 3,3 Prozent, 0,2 Prozentpunkte höher als im Vormonat.Es war der höchste Stand seit Oktober 2010 oder neun Jahren und sieben Monaten.Die gefühlte Inflation lag laut dem Ergebnis einer Umfrage bei privaten Haushalten im Mai 0,2 Prozentpunkte höher bei 3,4 Prozent. Dies sei das höchste Niveau seit neun Jahren und vier Monaten gewesen.Der Index für die Verbraucherstimmung stieg im Mai auf 102,6, das waren 1,2 Punkte weniger als im Monat davor.Nach Angaben der Zentralbank scheine sich die Verbraucherstimmung wegen des anhaltenden Preisanstiegs, zunehmender Unwägbarkeiten im Finanzmarkt und des Kriegs in der Ukraine verschlechtert zu haben.