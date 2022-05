Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol steht auf der "Time"-Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten.Das südkoreanische Präsidialamt teilte am Montag mit, dass Yoon in der Kategorie "Führer" ausgewählt worden sei.Das Wochenmagazin veröffentlicht jährlich seine Liste der 100 einflussreichsten Personen in sechs Kategorien: Künstler, Innovatoren, Titanen, Führer, Ikonen und Pioniere.Das Magazin beschrieb Yoon als früheren Staatsanwalt mit wenig außenpolitischer Erfahrung, der aber entschlossen sei, die Herausforderung durch Nordkoreas Atomwaffenprogramm anzunehmen.Andere Staatsführer auf der Liste sind der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, US-Präsident Joe Biden, der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping.Hwang Dong-hyuk, Regisseur der erfolgreichen Netflix-Serie "Squid Game" wurde in der Kategorie "Titanen" aufgelistet.