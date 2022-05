Regierung verfügt über 35 Millionen Dosen von Pockenimpfstoffen mit Schutzwirkung gegen Affenpocken

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat einen großen Vorrat an Pockenimpfstoffen, die eine vorbeugende Wirkung gegen die sich ausbreitenden Affenpocken haben.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte am Montag mit, dass die Regierung über 35,02 Millionen Dosen von Pockenimpfstoffen verfüge, um auf Notfälle wie ein Vorgehen gegen Bioterrorismus vorbereitet zu sein.Wie verlautete, habe ein Pockenimpfstoff eine Schutzwirkung von rund 85 Prozent gegen Affenpocken.Laut ausländischen Medien wie BBC gebe es in Ländern wie Großbritannien, Spanien und Australien Bemühungen, um sich Pockenimpfstoffe zu verschaffen.Affenpocken waren bisher als Epidemie in Zentral- und Westafrika bekannt. In letzter Zeit wurden jedoch an vielen Orten in der Welt, einschließlich Europas und Nordamerikas, immer mehr Affenpocken-Infektionen gemeldet.Die Sterblichkeitsrate bei Affenpocken liege in letzter Zeit bei drei bis sechs Prozent, zitierte die KDCA Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dies ist sehr hoch verglichen mit der Sterblichkeitsrate bei Covid-19 in Südkorea, die 0,13 Prozent beträgt.