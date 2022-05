Nordkorea meldet erneut weniger als 200.000 neue Fieberfälle – kein Todesfall

Photo : KBS News

Zwölf Tage nach der Bestätigung des ersten Ausbruchs von Covid-19 hat Nordkorea am Dienstag keinen Todesfall vermeldet.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Dienstag unter Berufung auf Daten der staatlichen Zentrale für Epidemie-Prävention, dass landesweit 134.510 neue Fieberfälle registriert worden seien. Es habe keinen neuen Todesfall gegeben.Laut KCNA starben bisher 68 Menschen an Covid-19. Die Sterblichkeitsrate liege demnach bei 0,002 Prozent.Die Zahl der neu erfassten Fieberfälle sank gegenüber dem Vortag um etwa 33.000. Die Zahl lag den dritten Tag in Folge im 100.000er-Bereich.Den Staatsmedien zufolge habe das Land unter der Führung von Kim Jong-un nur wenige Tage nach der Einführung des "maximalen Notfallsystems" für die Seuchenbekämpfung einen erheblichen Rückgang bei der Zahl neuer Fälle und der Todesfälle verzeichnet.