China protestiert gegen Erwähnung von Taiwan in Gipfelerklärung zwischen Südkorea und USA

Photo : YONHAP News

China hat gegen die Erwähnung Taiwans in der gemeinsamen Erklärung Südkoreas und der USA nach ihrem Gipfel protestiert.Bei ihrem Spitzengespräch am Samstag hatten Präsident Yoon Suk Yeol und sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan hervorgehoben.Auf einen Kommentar hierzu gebeten, antwortete der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Montag auf einer Pressekonferenz, dass China in ernster Weise gegenüber den betroffenen Parteien seine Position deutlich gemacht habe.Die Bemerkung wird so aufgefasst, dass Peking über diplomatische Kanäle bei Seoul und Washington protestierte.Der Sprecher betonte, dass Taiwan chinesisches Territorium sei und die Taiwan-Angelegenheit eine rein innenpolitische sei. China wolle eine Einmischung in innere Angelegenheiten, durch welches Land und auf welche Art auch immer, niemals zulassen, hieß es weiter.