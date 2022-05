Südkoreas Vizeverteidigungsminister nimmt an Sitzung über Unterstützung der Ukraine teil

Photo : KBS News

Der südkoreanische Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul hat an einer virtuellen Sitzung eines von den USA angeführten Forums zur Unterstützung der Ukraine teilgenommen.Wie das Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte, habe die Sitzung der Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine am Montag unter Leitung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin stattgefunden.Die Teilnehmer diskutierten über die Situation des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, den Stand der Unterstützung durch einzelne Länder und die Kooperation für die Unterstützung der Ukraine.Shin informierte laut dem Ministerium über die bisher geleistete humanitäre Hilfe der südkoreanischen Regierung und die Lieferung von Militärgütern. Er kündigte an, dass Südkorea weitere Maßnahmen überprüfen wolle, um seinen Beitrag zu leisten.Die Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine (Ukraine Defense Contact Group) wurde im April gegründet und tagt monatlich, um Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine zu besprechen. Daran sind etwa 40 Länder, darunter die NATO-Mitglieder, Südkorea, Japan und Neuseeland, beteiligt.