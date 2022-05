Wirtschaft Reuters: Samsung SDI und Stellantis wollen neues Batteriewerk im US-Bundesstaat Indiana bauen

Der koreanische Batteriehersteller Samsung SDI und der Automobilhersteller Stellantis N.V. wollen am Dienstag (Ortszeit) den Plan bekannt geben, ein neues Werk für Elektroautobatterien im US-Bundesstaat Indiana zu bauen.



Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag.



Beide Unternehmen hätten im Oktober angekündigt, dass sie ein Gemeinschaftsunternehmen für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien in Nordamerika gründen würden. Ziel sei die Inbetriebnahme des Werks im Jahr 2025, hieß es.



Stellantis ist letztes Jahr aus der Fusion der Automobilkonzerne Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und Groupe PSA hervorgegangen. Der Konzern verfügt über 14 Marken, darunter Fiat, Chrysler, Peugeot, Jeep und Maserati.



Samsung SDI und Stellantis hatten im vergangenen Oktober eine Absichtserklärung über den Bau einer Fabrik für Batteriezellen und -module für Elektrofahrzeuge mit einer Jahresproduktionskapazität von 23 Gigawattstunden unterzeichnet.