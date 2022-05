Seoul: USA haben bisher Japans ständige Mitgliedschaft in UN-Sicherheitsrat offensichtlich unterstützt

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat die ausgesprochene Unterstützung Washingtons für eine Aufnahme Japans als ständiges Mitglied in den UN-Sicherheitsrat als Bestätigung der bisherigen Position angesehen.Die USA hätten bisher offensichtlich eine unterstützende Position dazu eingenommen, dass Japan und Indien ständige Ratsmitglieder würden. Man gehe davon aus, dass die Position nun erneut bestätigt worden sei, verlautete aus dem Ministerium am Montag.Laut japanischen Medienberichten hatte US-Präsident Joe Biden bei seinem Treffen mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida am Montag seine Unterstützung für Japans Aufnahme als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats geäußert.Die Reorganisierung des Sicherheitsrats werde bei den Vereinten Nationen im Rahmen der Reform des Gremiums diskutiert. Es habe jedoch bisher keine nennenswerten Fortschritte gegeben, sagte ein Beamter des Außenministeriums.Südkorea vertrete die Position, dass die Reform des Sicherheitsrats in Richtung mehr Demokratie, Verantwortlichkeit, Repräsentativität und Effektivität durchgeführt werden sollte, hieß es weiter.Südkorea hält die Erhöhung der Zahl der ständigen Ratsmitglieder für nicht wünschenswert und fordert stattdessen, dass mehr nichtständige Mitglieder aufgenommen werden sollten.Für die Erhöhung der Zahl der ständigen Mitglieder im Weltsicherheitsrat ist eine Revision der UN-Charta erforderlich, die mit Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der 193 UN-Mitgliedsländer zustande kommen kann. Zudem müssen zwei Drittel der UN-Mitglieder an einem Änderungsentwurf arbeiten, ohne dass die fünf ständigen Ratsmitglieder in diesem Prozess von ihrem Vetorecht Gebrauch machen. China hat sich jedoch kategorisch gegen eine Aufnahme Japans als ständiges Mitglied ausgesprochen.