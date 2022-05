Zahl der Bezieher nationaler Rente übertrifft sechs Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Bezieher der nationalen Rente in Südkorea hat 34 Jahre nach deren Einführung die Sechs-Millionen-Marke durchbrochen.Der Nationale Rentendienst (NPS) teilte am Montag mit, dass mit Stand Mai die Sechs-Millionen-Schwelle übertroffen worden sei.Das gelang 25 Monate nachdem im April 2020 die Fünf-Millionen-Marke durchbrochen worden war.Der Zuwachs der Zahl der Rentenbezieher hat sich weiter beschleunigt. Für die Zunahme von drei Millionen auf vier Millionen wurden vier Jahre und acht Monate gebraucht. Anschließend wurden für den Anstieg auf fünf Millionen drei Jahre und sechs Monate benötigt.Mit Stand März zahlte der Rentendienst 5,92 Millionen Empfängern Renten in Höhe von 2,6 Billionen Won (zwei Milliarden Dollar) im Monat. Verglichen mit April 2020, als die Fünf-Millionen-Schwelle erreicht worden war, stiegen die Zahl der Bezieher um 18 Prozent und die Rentensumme um 31 Prozent.Knapp 488.000 Personen beziehen eine Rente von mindestens einer Million Won (790 Dollar) im Monat, 2.994 Menschen mindestens zwei Millionen Won.Die höchste Rentensumme für ein Ehepaar lag bei 4,46 Millionen Won (etwa 3.500 Dollar), die für eine Person bei 2,46 Millionen Won (rund 1.900 Dollar).Insgesamt 126 Rentenbezieher sind 100 Jahre alt oder älter. 29 von ihnen sind männlich, 97 weiblich.