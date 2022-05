Umfrage: 55 Prozent der Japaner erwarten nach Yoons Amtsantritt bessere Beziehungen zu Südkorea

Photo : YONHAP News

Über die Hälfte der Japaner erwartet laut einer Umfrage eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan nach dem Amtsantritt von Präsident Yoon Suk Yeol.Die japanische Zeitung „Mainichi Shimbun“ veröffentlichte am Dienstag entsprechende Ergebnisse einer Umfrage, die die Zeitung und das Social Survey Research Center in Japan am 21. Mai durchführten.55 Prozent der befragten Wähler in Japan antworteten, dass sie die Verbesserung der Beziehungen zu Südkorea erwarteten. 32 Prozent teilten diese Erwartung nicht.Bei einer von der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo durchgeführten Umfrage Mitte März, kurz nach der Präsidentschaftswahl in Südkorea, waren noch 72,2 Prozent für Veränderungen in den bilateralen Beziehungen skeptisch.Yoon hatte noch vor seinem Amtsantritt eine Delegation nach Japan entsandt, um seinen Willen für bessere Beziehungen zu dem Nachbarland zu unterstreichen. Der japanische Premierminister Fumio Kishida hatte Außenminister Yoshimasa Hayashi als seinen Sondergesandten zu Yoons Antrittsfeier am 10. Mai geschickt. In dessen Zuge tauschten Yoon und Kishida Briefe aus.