Südkorea erzielt 2021 neue Export- und Import-Rekorde

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren und Einfuhren haben letztes Jahr jeweils den bisher höchsten Stand erreicht.Das ergaben die Handelsstatistiken nach Unternehmenseigenschaften für 2021, die das Statistikamt Statistics Korea und der Zolldienst am Dienstag präsentierten.Das Exportvolumen legte im vergangenen Jahr verglichen mit dem Vorjahr um 25,8 Prozent auf 643,1 Milliarden Dollar zu. Das Importvolumen wuchs um 31,7 Prozent auf 606 Milliarden Dollar.Damit wurde sowohl beim Export- als auch beim Importvolumen der höchste Stand seit der Einführung entsprechender Statistiken im Jahr 2010 verzeichnet. Zudem wurde ein Rekordzuwachs erzielt.Ein Beamter des Statistikamtes nannte als Grund die Verteuerung von Produkten als Folge des gestiegenen globalen Ölpreises und die gestiegene Nachfrage aufgrund der gelockerten Corona-Regeln.Der Anteil der zehn größten Exportunternehmen am gesamten Exportvolumen kletterte im Vorjahresvergleich um 0,2 Prozentpunkte auf 35,5 Prozent. Der entsprechende Anteil der 100 größten Unternehmen verbesserte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 65,2 Prozent.Währenddessen ging die Zahl der exportierenden Unternehmen gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozent auf 94.615 zurück. Damit wurde das zweite Jahr in Folge ein Rückgang verbucht.