Kulturministerium und KTO planen im Juni Rabattprogramm zur Förderung von Inlandsreisen

Photo : YONHAP News

Wer im Juni in Südkorea Inlandsreisen unternimmt, kann von Rabatten bei der Fahrt und Unterkunft profitieren.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus sowie die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) gaben am Dienstag bekannt, ein entsprechendes Rabattprogramm vom 2. bis zum 30. Juni durchzuführen.Der Bahnbetreiber Korail wird während des Zeitraums Fahrkarten für die Hochgeschwindigkeitsbahn KTX und Tourismuszüge auf fünf Strecken um bis zu 50 Prozent billiger verkaufen.Auf der Applikation Carmore wird zehn Prozent Rabatt auf Mietwagen gewährt.Das Kulturministerium und die KTO werden ab dem 10. Juni Rabatt-Gutscheine im Wert von 30.000 Won ausgeben, die bei der Buchung von Unterkünften außerhalb Seouls genutzt werden können. Vom 7. bis 9. Juni werden zudem spezielle Rabatt-Gutscheine im Wert von 50.000 Won ausgegeben, die in acht Gebietskörperschaften, darunter die Provinzen Gangwon und Gyeonggi, verwendet werden können.Ein Beamter des Ministeriums äußerte die Erwartung, dass anlässlich der Kampagne Inlandsreisen wieder alltäglich würden.