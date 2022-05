Samsung kündigt 80.000 Neuanstellungen in kommenden fünf Jahren an

Photo : YONHAP News

Die Unternehmensgruppe Samsung hat am Dienstag einen massiven Fünf-Jahres-Investitionsplan veröffentlicht.Demzufolge will Samsung fünf Jahre lang 80.000 Personen in den wichtigsten Industriebranchen, darunter Halbleiter, Bio- und IT-Industrie anstellen. Die Investitionen im In- und Ausland sollen zudem auf 450 Billionen Won (rund 360 Milliarden Dollar) gesteigert werden. Insbesondere Investitionen in zukünftig besonders lukrative Geschäfte sollen im Vergleich zu den letzten fünf Jahren auf 360 Billionen Won, und damit um 40 Prozent, steigen.Sollten die geplanten Investitionen endgültig bewilligt werden, würden dadurch über eine Million Jobs entstehen, teilte Samsung Group mit.