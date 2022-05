Präsident Yoon wünscht sich keinen Zusammenbruch Nordkoreas

Photo : KBS News

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol wünscht sich nach eigenen Angaben keinen Kollaps Nordkoreas.Er hoffe auf gemeinsamen Wohlstand Süd- und Nordkoreas. Die Wahl liege beim Vorsitzenden Kim Jong-un, sagte Yoon in einem Interview mit dem US-Sender CNN am Montag.Damit antwortete er auf die Frage, wie er während seiner Amtszeit vorgehen wolle, da Kim sich nicht für die Denuklearisierung zu interessieren scheine. Yoon sagte, er glaube nicht, dass die atomare Aufrüstung für Frieden und Wohlstand hilfreich sei. Es sei zudem fraglich, ob Nordkorea den aktuellen Zustand langfristig aufrechterhalten könne.Die Möglichkeit, dass in Reaktion auf Nordkoreas Atomwaffen taktische Nuklearwaffen in Südkorea stationiert würden, schloss Yoon aus. Dies sei nicht diskutiert worden.In Bezug auf die Reaktion im Falle eines siebten Atomtests Nordkoreas betonte Yoon, dass die neue Regierung anders als die Vorgängerregierung vorgehen werde. Man werde gegen jede Drohung und provokative Handlung Nordkoreas stark und entschieden vorgehen.Laut CNN sagte Yoon außerdem, die Herangehensweise, mit einer Beschwichtigungspolitik gegenüber Nordkorea vorübergehend Provokationen oder Konflikten aus dem Weg zu gehen, habe sich in den letzten fünf Jahren als gescheitert erwiesen.