Südkoreas Generalstab: Nordkorea feuerte drei Raketen in Richtung Ostmeer

Photo : KBS News

Nordkorea hat am Mittwochmorgen drei ballistische Raketen Richtung Ostmeer abgefeuert.Das teilte der Vereinigte Generalstab in Südkorea mit. Dieser habe den Abschuss der ersten Rakete um 6 Uhr bemerkt. 37 Minuten sowie 42 Minuten später habe es weitere Abschüsse in der Hauptstadtregion gegeben.Details zu den abgefeuerten Raketen sind noch nicht bekannt. Noch ist außerdem unklar, wo genau die Raketen abgefeuert wurden und wie weit sie flogen. Die Geheimdienste Südkoreas und der USA versuchten derzeit, dazu genauere Erkenntnisse zu bekommen, teilte der Generalstab mit.In diesem Jahr war es bereits das 17. Mal, dass Nordkorea mit Waffentests Stärke demonstrieren wollte.Am Wochenende war US-Präsident Joe Biden in Südkorea zu Besuch.Die Streitkräfte hatten zuvor bereits Anzeichen für Vorbereitungen des Starts einer Interkontinentalrakete (ICBM) in Nordkorea ausgemacht. Mit einem solchen Test war im zeitlichen Umfeld des Gipfels gerechnet worden. Daher war die Überwachung gegen Nordkorea verstärkt worden.Ob unter den heute getesteten Raketen auch eine ICBM war, ist noch unklar.Südkoreas Generalstab will nach eigenen Angaben in enger Abstimmung mit den USA seine Bereitschaft aufrechterhalten.