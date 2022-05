Präsident Yoon beruft wegen Nordkoreas Raketenstarts Sitzung des nationalen Sicherheitsrats ein

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat wegen Nordkoreas Raketenstarts eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats einberufen.Wie das Präsidialamt mitteilte, habe die Sitzung um 7.30 Uhr begonnen.Rund eine Stunde zuvor hatte Nordkorea drei ballistische Raketen in Richtung Ostmeer abgefeuert.Yoon habe damit erstmals seit seinem Amtsantritt eine Sitzung des Gremiums geleitet. Nach Nordkoreas Raketenversuch am 12. Mai, zwei Tage nach Yoons Amtsantritt, hatte der nationale Sicherheitsberater Kim Sung-han diese Rolle übernommen.Nach Angaben von Südkoreas Vereinigtem Generalstab habe Nordkorea um 6 Uhr die erste Rakete abgeschossen. In den 42 Minuten danach seien zwei weitere Raketen losgeschickt worden. Details zu dem Waffentest werden von den Streitkräften zurzeit ermittelt.