Südkorea: Nordkorea feuert drei ballistische Raketen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Mittwoch drei ballistische Raketen in Richtung Ostmeer abgefeuert.Die ballistischen Raketen seien am frühen Mittwochmorgen gegen sechs Uhr und dann um 6.37 und 6.42 Uhr in der Hauptstadtregion gestartet worden, teilte der Vereinigte Generalstab mit.Die Informationsdienste Südkoreas und der USA seien dabei, den genauen Standort des Startplatzes, die Art der Raketen und die Flugdistanz zu ermitteln.Es ist das zweite Mal seit dem Amtsantritt des Präsidenten Yoon Suk Yeol, dass Nordkorea ballistische Raketen abgefeuert hat. Dies erfolgte nach vier Tage nach dem südkoreanisch-amerikanischen Gipfeltreffen in Seoul.