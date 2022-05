Präsident Yoon nimmt Personaländerungen in den Kommandeursrängen vor

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat seine ersten Personaländerungen in den Kommandeursrängen vorgenommen.Demnach wurden alle wichtigen Leitungsposten neu besetzt.Wie das Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte, sei General Kim Seung-kyum, stellvertretender Chef des gemeinsamen südkoreanisch-amerikanischen Kommandos (CFC) zum Leiter des Vereinigten Generalstabs designiert worden.Der Generalstabschefs muss sich einer parlamentarischen Anhörung stellen und anschließend vom Staatspräsidenten ernannt werden. Sollte seine Ernennung bestätigt werden, wäre er der erste Absolvent der Koreanischen Militärakademie an der Spitze des JCS seit neun Jahren.Generalleutnant Park Jeong-hwan, bislang stellvertretender Chef des Vereinigten Generalstabs, soll Armee-Chef werden.Vize-Admiral Lee Jong-ho, der bislang im Vereinigten Generalstab die Abteilung für Nachschub leitete, soll neuer Leiter für Marine-Operationen werden. Generalleutnant Jung Sang-hwa, der im Vereinigten Generalstab zuletzt die strategische Planung verantwortete, soll Luftwaffen-Chef werden.Generalleutunant Ahn Byung-seok, zuletzt stellvertretender Generalstabschef der Armee, wird auf General Kim Seung-kyum als stellvertretender CFC-Chef folgen.