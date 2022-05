Seoul: IPEF zielt nicht auf In-Schach-Halten von China ab

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat ihre Ablehnung der Ansicht bekräftigt, dass die US-Wirtschaftsinitiative Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) darauf abziele, China in Schach zu halten.Auch die chinesische Regierung verstehe diese Position der südkoreanischen Regierung, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Choi Young-sam, am Dienstag vor der Presse.Nach dem Verständnis der Regierung sei das IPEF aus der grundlegenden Sorge heraus gegründet worden, wie das zukünftige Wachstum in einer sich neu entfaltenden Ordnung im Indopazifik garantiert werden könne, hieß es.Choi fügte hinzu, dass viele Teilnehmer des Rahmenwerks, einschließlich Südkoreas, in wirtschaftlicher Hinsicht untrennbare Beziehungen mit China unterhielten. Südkorea werde bei der Ausarbeitung von Regeln des IPEF auch mit China eng kommunizieren.Das Wirtschaftliche Rahmenwerk für den Indopazifik wurde am Montag offiziell ins Leben gerufen. Daran sind 13 Länder, darunter Südkorea, die USA, Japan, Australien, Singapur und Indonesien, beteiligt.