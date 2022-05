Außenminister Südkoreas und der USA verurteilen Nordkoreas Raketenstart scharf

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und der Vereinigten Staaten haben Nordkoreas Raketenstart am Mittwoch scharf verurteilt.Am Mittwochvormittag telefonierten Außenminister Park Jin und sein US-Amtskollege Antony Blinken miteinander.Beide Minister hätten den Start einer mutmaßlichen Interkontinentalrakete und ballistischer Kurzstreckenraketen durch Nordkorea als schwerwiegende Provokation scharf verurteilt, die Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Welt ernsthaft bedrohe, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Park und Blinken warnten, dass nordkoreanische Provokationen dieser Art lediglich die Verstärkung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA und die Isolation Nordkoreas veranlassen würden.Beide Minister betonten, es sei sehr bedauerlich, dass das nordkoreanische Regime wichtige Finanzmittel nicht für die Seucheneindämmung und die Verbesserung der Lebensgrundlagen der Bürger, sondern für die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen verwende, während seine Einwohner unter der Ausbreitung von Covid-19 litten.Sie vereinbarten, auch künftig bei der Aufrechterhaltung einer lückenlosen gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft die Abschreckung gegen Nordkorea weiterhin zu verstärken.