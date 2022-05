Nordkorea berichtet WHO über Corona-Lage

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat jüngst der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über die dortige Corona-Lage berichtet.Laut ihrem wöchentlichen Lagebericht zu Covid-19 habe Nordkorea der Organisation berichtet, dass vom 13. bis zum 18. Mai 1,62 Millionen Fieberpatienten und 23 Todesfälle erfasst worden seien.Nordkorea hatte in einer von Machthaber Kim Jong-un geleiteten Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei am 12. Mai den ersten Ausbruch von Covid-19 bekannt gemacht.In dem Bericht heißt es jedoch, dass Nordkorea keine eindeutige Definition für Fieberpatienten vorgelegt habe. Die WHO überprüfe Nordkoreas Angaben.