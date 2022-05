Präsident Yoon verurteilt Nordkoreas Raketenstarts scharf

Photo : YONHAP News

Angesichts Nordkoreas Raketenstarts hat Präsident Yoon Suk Yeol heute gegen 7.30 Uhr dringend eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats (NSC) einberufen.Während der einstündigen Sitzung wurde Yoon über die Entwicklungen im Zusammenhang mit Nordkoreas Raketenstarts und die Bereitschaft des südkoreanischen Militärs berichtet. Anschließend wurden Gegenmaßnahmen erörtert.Der nationale Sicherheitsrat teilte nach dem Treffen mit, dass der Start einer mutmaßlichen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea eine schwerwiegende Provokation darstelle. Das Gremium verurteile dies scharf.Der Sicherheitsrat richtete seine Aufmerksamkeit darauf, dass die neue Provokation Nordkoreas kurz nach dem Gipfeltreffen zwischen Südkorea und den USA und noch vor der Ankunft von Präsident Joe Biden in den USA nach seiner Asien-Reise erfolgte.Das Präsidialamt in Seoul geht davon aus, dass Nordkorea angesichts der Erträge des Gipfels wie die Verstärkung der bilateralen Allianz in Form einer Machtdemonstration ein Signal ausgesendet habe.Präsident Yoon ordnete an, dafür zu sorgen, dass die nationale Sicherheit lückenlos aufrechterhalten werde. Er forderte, die beim Gipfel mit den USA vereinbarten praktischen Maßnahmen wie die Verstärkung der Fähigkeit zur Umsetzung der erweiterten Abschreckung und der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft umzusetzen.Es ist das erste Mal seit seinem Amtsantritt am 10. Mai, dass Yoon eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats leitete.Die Regierung gab unterdessen eine Erklärung ab, in der sie Nordkoreas ICBM-Start als Akt verurteilte, der die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien erhöhe.Kang In-sun, Sprecherin des Präsidialamtes, sagte, die Raketenstarts seien eine illegale Handlung, die gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoße. Sie stellten zudem eine schwerwiegende Provokation dar, die den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und in der internationalen Gemeinschaft bedrohe. Die Regierung verurteile diese scharf.Auch wurde darauf hingewiesen, dass Nordkoreas fortgesetzte Provokationen unweigerlich zu einer stärkeren und schnelleren gemeinsamen Abschreckung Südkoreas und der USA führen und die internationale Isolation Nordkoreas veranlassen würden.Es ist außergewöhnlich, dass die Regierung eine offizielle Erklärung nach einem Treffen des NSC abgibt. Ein Beamter des Präsidialamts sagte, dass dies eine Entscheidung des Präsidenten gewesen sei.Die Regierung sagte jedoch, dass sie ungeachtet der diesmaligen Provokation an der Position festhalten werde, Nordkorea angesichts der Corona-Krise humanitäre Hilfe anzubieten.