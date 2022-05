Verteidigungsminister Südkoreas und der USA einig über Verstärkung der erweiterten Abschreckung

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA haben am Telefon über Nordkoreas Starts ballistischer Raketen, darunter eine mutmaßliche Interkontinentalrakete, am Mittwoch gesprochen und diese verurteilt.Verteidigungsminister Lee Jong-sup habe in einem Telefonat mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin Nordkoreas Raketenstarts als Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine schwerwiegende Provokation scharf verurteilt, die den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und in der internationalen Gemeinschaft bedrohten, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit.Beide Minister hätten sich darauf verständigt, angesichts der fortgesetzten nordkoreanischen Provokationen die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA sowie die erweiterte Abschreckung der USA zu verstärken. Sie hätten vereinbart, künftig gegen jede Provokation Nordkoreas stark und wirksam vorzugehen, hieß es.Minister Lee habe die Notwendigkeit betont, in Vorbereitung auf mögliche weitere Provokationen strategische Militärressourcen der USA einzusetzen und die Gruppe für erweiterte Abschreckungsstrategie und Beratung (EDSCG) Südkoreas und der USA frühzeitig tagen zu lassen.