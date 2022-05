Von Südkorea angeführte internationale Vereinigung der Wasserstoffindustrie gegründet

Photo : YONHAP News

Eine von Südkorea angeführte internationale Vereinigung der Wasserstoffindustrie ist unter Beteiligung von 18 Ländern ins Leben gerufen worden.Laut dem südkoreanischen Industrieministerium kamen Vertreter von Wasserstoffverbänden von 18 Ländern, darunter Südkorea, die USA, China und Deutschland, am Mittwoch in Seoul zum Gründungsforum der Global Hydrogen Industrial Association Alliance (GHIAA) zusammen.Die Gründung der Allianz wurde auf Initiative der südkoreanischen Organisation H2KOREA in die Wege geleitet, um die internationale Kooperation hinsichtlich des Wasserstoffs im Zivilsektor zu verstärken.Beim Gründungstreffen wurde Südkorea zum ersten Vorsitzland gewählt. Demnach wird bei H2KOREA das Sekretariat errichtet.Die Allianz will regelmäßig Sitzungen abhalten, um ein Netzwerk und einen Data Hub im Wasserstoffbereich aufzubauen. Sie wolle als Brückenkopf zwischen Regierungen und dem Zivilsektor fungieren und die Kooperation bei der globalen gemeinsamen Politik und Regulierungen und Technologieentwicklung verstärken.