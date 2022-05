USA verurteilen Nordkoreas Raketenstarts, bekräftigen Angebot für humanitäre Hilfe

Photo : KBS News

Die USA haben Nordkoreas Raketenstarts am Mittwoch verurteilt.Gleichzeitig bekräftigte ein hoher Regierungsbeamter das Angebot für humanitäre Hilfe für Nordkorea sowie Unterstützung im Kampf gegen Covid-19.Entsprechend äußerte sich Mark Lambert, für Japan und Südkorea zuständiger stellvertretender Außenminister, am Mittwoch bei einer virtuellen Pressekonferenz in Washington.Der Beamte wies darauf hin, dass Nordkorea dieses Jahr 23 ballistische Raketen abgefeuert habe. Mit allen Starts sei gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen worden.US-Außenminister Antony Blinken habe mit seinen Amtskollegen aus Südkorea und Japan über die Raketenstarts gesprochen und diese als klaren Verstoß gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats scharf verurteilt.Sein Stellvertreter Lambert äußerte bei der Pressekonferenz außerdem die Sorge vor möglichen Einflüssen des mutmaßlichen Corona-Ausbruchs in Nordkorea auf dessen Wirtschaft.Washington habe humanitäre Hilfe immer als von der Denuklearisierung getrennte Angelegenheit betrachtet. Internationale Hilfsbemühungen für Nordkorea würden nach Kräften unterstützt und dazu werde auch ermutigt.Lambert betonte zudem noch einmal, dass die USA ohne Vorbedingungen zu Gesprächen mit Nordkorea über jegliches Thema bereit seien.