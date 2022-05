Südkorea und USA feuern nach Nordkoreas Raketenstarts ebenfalls Raketen ab

Photo : KBS News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA haben als Reaktion auf Nordkoreas Starts ballistischer Raketen am Mittwoch mit gemeinsamen Abschüssen von Raketen reagiert.Drei Stunden und 40 Minuten nach der Wahrnehmung der dritten nordkoreanischen Rakete feuerten Truppen Südkoreas und der USA ihrerseits Raketen ab. Zwei Boden-Boden-Raketen vom Typ Hyunmu der südkoreanischen Armee und eine taktische Rakete ATACMS der US-Truppen wurden in Richtung Ostmeer abgeschossen.Bei Nordkoreas Test einer Interkontinentalrakete im März hatte die südkoreanische Armee mit Raketenstarts zu Land, auf See und in der Luft reagiert.Es ist das erste Mal seit Juli 2017, dass Südkorea und die USA gemeinsam Flugkörper als Reaktion auf nordkoreanische Raketen abfeuerten.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas warf unterdessen Nordkorea vor, das gegenüber der internationalen Gemeinschaft versprochene Testmoratorium erneut gebrochen zu haben. Auch handele es sich um einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine Provokation, hieß es.Laut dem Verteidigungsministerium betonte Minister Lee Jong-sup in einem Telefonat mit seinem US-Amtskollegen die Notwendigkeit, in Vorbereitung auf mögliche weitere Provokationen Nordkoreas strategische Militärressourcen der USA zu mobilisieren und die Gruppe für erweiterte Abschreckungsstrategie und Beratung (EDSCG) Südkoreas und der USA möglichst bald tagen zu lassen.