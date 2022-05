Zentralbank erhöht Leitzins auf 1,75 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Zentralbank Südkoreas hat erneut den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea beschloss in einer Sitzung am Donnerstag, den Schlüsselzins von derzeit 1,5 Prozent auf 1,75 Prozent zu erhöhen.Die Notenbank hatte zuvor im Januar und April Zinserhöhungen von jeweils 0,25 Prozentpunkten vorgenommen. Mit dem Zinsschritt von heute wurde erstmals seit 2007 das Zinsniveau den zweiten Monat in Folge angehoben.Grund sind offenbar zunehmende Inflationssorgen. Die Verbraucherpreise hierzulande hatten letzten Monat um 4,8 Prozent angezogen, damit so stark wie seit 13,5 Jahren nicht mehr. Zudem erreichte die erwartete Inflation laut einer Verbraucherumfrage im Mai mit 3,3 Prozent den höchsten Stand seit neun Jahren und sieben Monaten.Das heutige Treffen war die erste Sitzung zur Zinsentscheidung des Geldpolitik-Ausschusses unter Vorsitz des neuen Zentralbankgouverneurs Rhee Chang-yong, der am 25. April sein Amt angetreten hatte.