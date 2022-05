Umfrage zu Nachwahlen: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lee und Yoon in Incheon

Photo : YONHAP News

In sechs Tagen finden in Südkorea die Kommunalwahlen und Nachwahlen zur Nationalversammlung statt.KBS führte eine Umfrage zu den Nachwahlen in den Wahlkreisen durch, die für die landesweite Öffentlichkeit von besonderem Interesse sind, und zwar Gyeyang B in Incheon und Bundang A in Seongnam.Im Wahlkreis Gyeyang B ist demnach mit einem ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu rechnen. 42,5 Prozent der Befragten antworteten, sie würden Lee Jae-myung, den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten der Minjoo-Partei Koreas, wählen. Demgegenüber unterstützten 42,7 Prozent Yoon Hyung-sun von der regierenden Partei Macht des Volks (PPP). Der Unterschied liegt mit 0,2 Prozentpunkten innerhalb der Fehlerspanne.Im Wahlkreis Bundang A in Seongnam in der Provinz Gyeonggi erreichte Ahn Cheol-soo von der PPP 56,1 Prozent. Damit lag er mit einem großen Vorsprung vor Kim Byoung-gwan von der Minjoo-Partei, der auf 28,2 Prozent kam.63,6 Prozent der Befragten rechneten mit Ahns Sieg, während 18,2 Prozent Kims Sieg erwarteten.In Gyeyang B gaben 32,5 Prozent an, dass sie die Minjoo-Partei unterstützten. 42,1 Prozent äußerten ihre Unterstützung für die PPP. In Bundang A kam die Minjoo-Partei auf 26,4 Prozent, die PPP auf 48,3 Prozent.Hankook Research führte die Umfrage im Auftrag von KBS am Montag und Dienstag durch. Details und Fragebögen können im Internetauftritt des Senders eingesehen werden.