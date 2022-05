Zweiter Start der Weltraumrakete Nuri soll am 15. Juni erfolgen

Photo : YONHAP News

Südkorea will die mit einheimischer Technologie entwickelte Weltraumrakete Nuri am 15. Juni zum zweiten Mal starten.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT teilte mit, dass es am Mittwoch in einer Sitzung des Managementkomitees für den Start den Termin festgelegt habe.Mit Rücksicht auf mögliche Terminänderungen aufgrund der Wetterlage wurde der Zeitraum zwischen dem 16. und 23. Juni als Zeitfenster für den Start gewählt.Laut dem Ministerium tagte das Managementkomitee im Naro Raumfahrtzentrum in Goheung in der Provinz Süd-Jeolla, um den Stand der Vorbereitungen für den Start und Startbedingungen zu überprüfen sowie den Starttermin festzulegen.Inzwischen wurde die Montage der ersten und zweiten Stufe der Trägerrakete abgeschlossen, nachdem technische Verbesserungen auf der Grundlage des Ergebnisses des ersten Starts im vergangenen Oktober vorgenommen worden waren. Derzeit laufen die Ausstattung mit einer Vorrichtung für den Antrieb der Triebwerke der ersten und zweiten Stufe sowie die Vorbereitungen für die Aufladung eines Satelliten zur Leistungsüberprüfung.Der Satellit traf am 16. Mai im Naro Raumfahrtzentrum ein und wird einer abschließenden Kontrolle unterzogen. Er soll bis Anfang Juni an die dritte Stufe der Nuri angedockt werden.