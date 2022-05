Südkoreas Geheimdienst rechnet mit weiteren Provokationen und Atomtest durch Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Geheimdienst NIS hat nach Nordkoreas Starts von drei ballistischen Raketen am Mittwoch auf die Möglichkeit weiterer Provokationen Nordkoreas, einschließlich eines Atomtests, hingewiesen.Angesichts der entsprechenden Möglichkeit überwache man die Entwicklungen in Nordkorea genau, habe der Nachrichtendienst der Nationalversammlung berichtet.Dies gaben Ha Tae-keung und Kim Byung-ki, Mitglieder des parlamentarischen Geheimdienstausschusses, nach einer Berichterstattung des NIS hinter verschlossenen Türen am Mittwochnachmittag bekannt.NIS habe berichtet, die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA analysierten gemeinsam konkrete technische Daten und auch, ob zu den gestarteten Raketen eine Interkontinentalrakete (ICBM) gezählt habe. Die erste Rakete werde als ICBM vermutet, habe es geheißen.Die Behörde teilte auch die Analyse Südkoreas und der USA mit, dass der zweite Raketenstart offenbar gescheitert sei, weil die Rakete ab einer Höhe von etwa 20 Kilometern nicht mehr geortet werden konnte. Dagegen habe Japan von einem Erfolg gesprochen. Die Angaben der Behörden Südkoreas und der USA würden jedoch als noch zuverlässiger eingeschätzt.Der Abgeordnete Ha betonte, dass die Raketentests am Mittwoch darauf hindeuten, dass Nordkorea hinsichtlich der Corona-Lage das Schlimmste überstanden habe.