Inflationsrate könnte im Mai fünf Prozent übertreffen

Photo : KBS News

Die Inflationsrate in Südkorea könnte laut einer Prognose im laufenden Monat fünf Prozent übertreffen.Bei einem Vizeministertreffen zur Überprüfung von Maßnahmen für die Preisstabilität am Donnerstag äußerte Vizefinanzminister Bang Ki-sun diesbezüglich Besorgnis.Der Anstieg der Verbraucherpreise habe sich im April auf 4,8 Prozent weiter beschleunigt. Es gebe auch eine Prognose, dass die nächste Woche zu veröffentlichende Teuerungsrate im Mai über fünf Prozent betragen werde, sagte Bang.Eine Inflationsrate von über fünf Prozent würde dem höchsten Stand seit 2008 entsprechen, damals kurz vor der globalen Finanzkrise.Die Regierung will demnach Maßnahmen zur Stabilisierung der Lebensgrundlagen der Bürger, in erster Linie sofort umsetzbare Aufgaben, ausarbeiten und diese in der kommenden Woche vorstellen.