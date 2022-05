Präsident Yoon nominiert neue Kandidaten für Ämter des Bildungs- und des Gesundheitsministers

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Professorin Park Soon-ae von der Seoul Nationaluniversität zur Bildungsministerin designiert.Die frühere Abgeordnete Kim Seung-hee soll Ministerin für Gesundheit und Wohlfahrt werden.Die entsprechenden Personalentscheidungen des Staatschefs gab das Präsidialamt am Donnerstag bekannt.Die ursprünglichen Kandidaten für beide Ministerposten, Kim In-chul und Chung Ho-young, hatten zuvor auf die Posten verzichtet.Sollten die neuen Kandidatinnen nach parlamentarischen Anhörungen ernannt werden, sind alle 18 Ministerposten in der neuen Regierung besetzt.Mit Park und Kim würden in Yoons Kabinett insgesamt fünf Ministerinnen sitzen, was einem Frauenanteil von 27,7 Prozent entsprechen würde.