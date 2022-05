Störungen bei Zugriff auf Webseite für TOPIK-Anmeldung

Photo : YONHAP News

Auf der Webseite zur Anmeldung zur Koreanisch-Sprachprüfung TOPIK ist es zu Störungen gekommen.Nach Angaben aus Bildungskreisen am Mittwoch verlief die Anmeldung zum 83. TOPIK-Test am 10. Juli auf der Webseite am Mittwochnachmittag nicht reibungslos.Ein Mitarbeiter des Nationalinstituts für Internationale Bildung (NIIED) versprach, das Problem möglichst schnell zu beheben, damit sich Bewerber ohne Weiteres anmelden können.TOPIK ist ein Test zur Überprüfung der Koreanischkenntnisse von Nicht-Muttersprachlern. Das Testzertifikat kann für ein Studium an der Universität, die Annahme einer Beschäftigung sowie den Erhalt von Aufennthaltsvisa in Südkorea genutzt werden.Infolge der Beliebtheit der koreanischen Sprache dank der koreanischen Welle hatten sich letztes Jahr 330.000 Menschen in 75 Ländern, einschließlich Südkoreas, für TOPIK beworben.