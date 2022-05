Biden trifft BTS für Diskussion über anti-asiatische Hassverbrechen

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS kommt nächste Woche mit US-Präsident Joe Biden zusammen.Das Weiße Haus gab am Donnerstag bekannt, dass Präsident Biden anlässlich des AANHPI (Asiatische Amerikaner, eingeborene Hawaiianer und pazifische Insulaner) Heritage Month am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus BTS treffen werde, um über anti-asiatische Hassverbrechen zu diskutieren.BTS, ein globales K-Pop-Phänomen und eine Grammy-nominierte Musikgruppe aus der Republik Korea, werde sich Präsident Biden anschließen, um über die asiatische Inklusion und Repräsentation zu diskutieren und sich mit anti-asiatischen Hassverbrechen und Diskriminierung zu beschäftigen, die in den letzten Jahren zu immer wichtigeren Themen geworden seien, hieß es.Präsident Biden und BTS würden auch die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion sowie die Plattform von BTS als Jugendbotschafter erörtern, die eine Botschaft der Hoffnung und Positivität auf der ganzen Welt verbreiteten, hieß es weiter.