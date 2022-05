Moody´s senkt Wachstumsprognose für Südkorea für 2022 auf 2,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Die globale Ratingagentur Moody´s hat ihre Wachstumsprognose für die südkoreanische Wirtschaft für dieses Jahr auf 2,5 Prozent herabgesetzt.Dies ist 0,2 Prozentpunkte niedriger als die im März vorgelegte Prognose von 2,7 Prozent.Moody´s schrieb in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht, die Industrieproduktion Koreas habe sich ihre Resilienz dank der starken Exportnachfrage in den Sektoren Halbleiter, Stahl und Elektronik bewahrt. Jedoch wachse das Abwärtsrisiko aufgrund des Gegenwindes aus China und eines Nachfragerückgangs aus Europa.Moody´s korrigierte jedoch die Prognose für Südkorea für das kommende Jahr von 2,6 Prozent im März auf 2,8 Prozent nach oben.Die Wachstumsprognose für die G20-Länder für dieses Jahr wurde unter Berücksichtigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und Störungen der Lieferketten als Folge der Lockdowns in China von 3,6 Prozent auf 3,1 Prozent gesenkt.