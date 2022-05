Russischer Außenminister verteidigt nach Eindringen in KADIZ gemeinsame Übungen mit China

Photo : KBS News

Der russische Außenminister hat das jüngste Eindringen chinesischer und russischer Militärflugzeuge in die südkoreanische Luftraumüberwachungszone KADIZ mit der bilateralen Kooperation für die Stärkung der regionalen Sicherheit begründet.Gemeinsame Übungen der russischen und chinesischen Luftwaffen zielten darauf ab, die Sicherheit in der Region zu erhöhen, sagte Außenminister Sergej Lawrow in einem Interview mit RT Arabic am Donnerstag (Ortszeit).Mit Verweis auf NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und die britische Außenministerin Elizabeth Truss sagte Lawrow außerdem, kampflustige Politiker hätten in den letzten Monaten behauptet, dass die NATO für die Sicherheit in der Pazifikregion verantwortlich sein sollte. Dies bedeute offensichtlich, dass die Verteidigungslinie der NATO beim nächsten Mal in das Südchinesische Meer verlegt werde.Russische Militärflugzeuge waren am Dienstag gemeinsam mit chinesischen Militärflugzeugen kurzzeitig in die KADIZ in der Nähe der Felseninseln Dokdo im Ostmeer eingedrungen.Die südkoreanische Luftwaffe hatte als Reaktion darauf mehrere Kampfjets aufsteigen lassen. Zu einer Verletzung des südkoreanischen Luftraums durch die fremden Militärflugzeuge kam es jedoch nicht.