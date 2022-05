NGOs empfehlen Boykott von UN-Abrüstungsforum während nordkoreanischen Vorsitzes

Photo : KBS News

Die Nichtregierungsorganisation UN Watch hat einen Boykott des UN-Abrüstungsforums empfohlen, wenn dort Nordkorea den Vorsitz führt.Die am Donnerstag veröffentlichte Erklärung unterzeichneten rund 30 weitere NGOs.Darin werden UN-Generalsekretär António Guterres und alle Demokratien aufgerufen, gegen die nordkoreanische Präsidentschaft scharf zu protestieren. Denn Nordkorea sei der führende Verbreiter von Massenvernichtungswaffen, lautete die Begründung.Das nordkoreanische Regime baue seine eigenen Waffen und verkaufe im Zuge eklatanter Verstöße gegen UN-Sanktionen Raketen und nukleares Know-how an Schurkenstaaten.Zwar sei der Vorsitz im Wesentlichen eine Formalie, doch sollten die Mitgliedsstaaten und Beobachter keine Botschafter zu Treffen im Rahmen des Forums schicken, während Nordkorea das Vorsitz innehabe.Der Vorsitz rotiert unter den 65 Mitgliedsstaaten in alphabetischer Reihenfolge. Nordkorea wird dieses Jahr den Vorsitz für vier Wochen übernehmen. Andere Vorsitzländer in diesem Jahr sind China, Kolumbien, Kuba, die Demokratische Republik Kongo und Ecuador.