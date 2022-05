Außenministerium verfolgt Ausbreitung von Affenpocken aufmerksam – bisher kein Fall bei Landsleuten

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Außenministerium ist bisher kein Infektionsfall der Affenpocken bei Südkoreanern seinen diplomatischen Vertretungen im Ausland gemeldet worden.Das sagte ein Ministerialer am Donnerstag Reportern und betonte, dass das Außenministerium die Ausbreitung der Affenpocken in der Welt mit großer Aufmerksamkeit verfolge.Das Ressort mahne in Kurznachrichten Staatsbürger zur Vorsicht, die in Gebiete reisten, in denen Ausbrüche der Affenpocken gemeldet worden seien, hieß es.Das Außenministerium rät auf seiner Webseite Reisenden dazu, sich im Falle des Besuchs eines solchen Gebiets an die Hygieneregeln zu halten, wie das Tragen von Masken, Händewaschen und der Verzicht auf einen Kontakt mit Wildtieren und Menschen mit Symptomen.Wer sich im Ausland mit dem Affenpockenvirus angesteckt habe und konsularische Hilfe benötige, möge sich beim konsularischen Callcenter (+82-(0)2-3210-0404) oder bei einer diplomatischen Vertretung vor Ort melden, heißt es weiter.