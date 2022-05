Ex-Offizier nach Beteiligung an internationaler Legion aus Ukraine zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Rhee Keun, ein früherer Offizier einer Spezialeinheit der südkoreanischen Marine, ist nach der Beteiligung an der Internationalen Legion der Territorialverteidigung der Ukraine zurückgekehrt.Rhee traf am Freitagvormittag am Flughafen Incheon ein, nachdem er am Donnerstagabend (Ortszeit) am Chopin-Flughafen Warschau den Heimflug angetreten hatte.Der berühmte YouTuber war Anfang März in die Ukraine gereist, um nach eigenen Angaben gegen russische Invasionstruppen zu kämpfen.Wie verlautete, sei er bei Gefechten verletzt worden und für die Rehabilitationsbehandlung zurückgekehrt.Die Polizei will Rhee wegen des Vorwurfs der Verletzung des Passgesetzes befragen und mit Rücksicht auf den Verlauf seiner medizinischen Behandlung und des Gesundheitszustands einen Termin hierfür festlegen.