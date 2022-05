Gebeine eines weiteren im Koreakrieg gefallenen Soldaten identifiziert

Photo : YONHAP News

Die vor 13 Jahren geborgenen sterblichen Überreste eines im Koreakrieg gefallenen südkoreanischen Soldaten sind identifiziert worden.Die Gebeine seien dem Soldaten Kim Jin-wook zugeordnet worden, teilte die Agentur für Bergung und Identifizierung von Kriegsgefallenen des Verteidigungsministeriums am Freitag mit.Kim wurde im Jahr 1930 in Sangju in der Provinz Nord-Gyeongsang geboren und rückte im November 1950 zum Militär ein. Er fiel als Mitglied der 8. Infanteriedivision am 29. Dezember 1950 während einer Schlacht in der Umgebung von Chuncheon.Kims Überreste seien im Mai 2009 in Chuncheon geborgen worden, damals sei die Identifizierung jedoch aufgrund technologischer Grenzen nicht gelungen, hieß es.Seit dem Beginn des Projekts des Ministeriums zur Bergung der Überreste von Kriegsgefallenen im April 2000 konnten bisher 192 Gefallene identifiziert werden.