Seouler Buchmesse findet nächste Woche statt

Die Seoul Internationale Buchmesse, die größte Buchmesse in Südkorea, findet vom 1. bis zum 5. Juni statt.Nachdem die Buchmesse aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren nur in stark reduzierter Form stattgefunden hatte, wird sie dieses Jahr wieder im Messekomplex COEX stattfinden.Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet „One Small Step“ (ein kleiner Schritt), was bedeuten soll, dass man auch inmitten einer schwierigen Situation nach vorne schreiten sollte. 180 inländische Verlage werden verschiedene Ausstellungen und Programme anbieten.Schriftsteller Kim Young-ha, Schriftstellerin Eun Hee-kyung und der US-amerikanische Schriftsteller Colson Whitehead wurden als Werbebotschafter ausgewählt.Kim wird am 1. Juni einen Vortrag halten. Es sind Vorträge von Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen geplant. Zu den Rednern zählt auch die Bilderbuchkünstlerin und Illustratorin Suzy Lee, die dieses Jahr als erste Koreanerin den Hans Christian Andersen-Preis gewonnen hatte.